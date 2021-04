GP Emilia Romagna F1/Imola, Yuki Tsunoda: “Foi um erro parvo”

Não foi um dia bom para Yuki Tsunoda que apenas fez duas voltas na qualificação. Um erro grave na primeira volta lançada atirou-o contra as proteções da pista, danificando sobremaneira o seu monolugar. No final, o japonês admitiu o erro e explicou o que aconteceu:

“Eu estava a forçar demasiado na entrada da curva, para ser honesto”, disse Tsunoda. “Até então, a volta parecia ótima. Penso que era potencialmente fácil passar à Q2 com um jogo de pneus. Eu estava demasiado entusiasmado. Para mim, foi um erro parvo, por isso lamento pela equipa. Tem de se fazer um reset hoje, e fazer a corrida amanhã.”

“Não tenho qualquer dor ou algo do género. Estou mais preocupado com o carro do que comigo. Na verdade, parecia bastante mau, quando vi a traseira. Espero realmente que o carro seja devidamente reparado amanhã. Peço desculpa à equipa”.

“Amanhã talvez haja condições diferentes, com chuva”, disse Tsunoda. “Algo para tentar ajudar-me um pouco, qualquer coisa. Vamos ter condições diferentes, por isso só tenho de me adaptar às condições de amanhã, e dar o máximo até ao fim”.