GP Emilia Romagna F1/Imola, Valtteri Bottas: “Nunca pude confiar na traseira do carro”

Depois de uma sexta feira em grande, a qualificação de Valtteri Bottas correu da pior maneira, com um oitavo lugar apenas, muito longe dos melhores tempos. O piloto finlandês perdeu a confiança que tinha no carro e ficou aquém do esperado, como explicou:

“Não era o que eu pretendia hoje, especialmente com a sensação que tive a começar”, explicou ele. “Na primeira volta na Q3, entrei na Curva 2 e perdi a traseira de forma repentina, isso continuou no sector 1 e perdi muito tempo. E, na verdade, foi a mesma coisa na segunda volta. Nunca pude confiar na traseira do carro, e foi algo que não senti em toda a qualificação antes disso. Por isso não sei o que aconteceu, precisamos de investigar, mas com certeza é dececionante”.