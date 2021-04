GP Emilia Romagna F1/Imola, Valtteri Bottas: “culpa foi toda dele”

Depois de termos ouvido o que disse George Russell sobre o seu acidente com Valtteri Bottas, o finlandês tem uma opinião bem distinta. Resumidamente, ambos se culpam mutuamente por causarem a colisão ‘perigosa’ de Imola, que está a ser investigada pelos Comissários Desportivos. Russell disse que a repentina mudança de direção para a direita de Bottas o obrigou a entrar na relva, enquanto Bottas diz que Russell deveria assumir a responsabilidade: “Era bastante grande a velocidade, podia ter sido muito pior. Ele foi para uma ultrapassagem num lugar onde havia só uma linha seca. Eu vi a repetição, e havia sempre espaço para dois carros. Não sei do que é que ele estava a falar quando tentava dizer alguma coisa, mas a culpa foi toda dele”, disse Bottas.

Já Toto Wolff é de opinião que tanto George Russell como Valtteri Bottas têm culpas para assumir: “Foi um mau acidente. Temos que ver com mais atenção mas são precisos dois para dançar o tango. Talvez não seja um 50-50, talvez seja um 60-40… mas não sei em que direção. Ainda não vi o George”, disse, fugindo do assunto.