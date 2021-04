GP Emilia Romagna F1/Imola, Sergio Pérez: “Lamento muito”

Um domingo para esquecer, depois de um fim de semana de altos e baixos. Sergio Pérez teve um domingo muito mau, com vários erros, penalizações, numa das piores prestações do mexicano dos últimos anos.

Pérez pediu desculpa à equipa no final da prova, em que viu o seu colega de equipa vencer de forma inquestionável.

“Lamento muito, primeiro que tudo à minha equipa, porque não estive bem hoje”, disse Pérez. “As condições muito más significaram que tive dificuldades por colocar qualquer temperatura nos pneus, por isso o carro ficou muito difícil de pilotar- mesmo no Safety Car, tive uma saída de pista. Voltei e fui penalizado por isso, o que significou que perdi a posição para o Lando Norris e isso tornou as coisas mais complicadas. No final, penso que deveríamos ter terminado no pódio. Infelizmente, cometi esse erro e isso custou-nos muito caro”.