GP Emilia Romagna F1/Imola, Sergio Pérez: “Deveria ter feito a pole”

Não estava a ser um fim de semana nada fácil para Sergio Pérez com um erro no primeiro treino e com dificuldades em encontrar o ritmo certo. Até mesmo durante a qualificação parecia que o mexicano estava menos à vontade no carro do que gostaria e a escolha dos macios na Q2 podia ter relevado alguma falta de confiança do piloto ou da equipa. Mas na Q3 Pérez fez o segundo melhor tempo e ficou à frente de Max Verstappen. Apesar disso, Pérez não estava satisfeito:

“Antes de mais, tenho de dar os parabéns à equipa”, disse Perez após a qualificação. “Ontem cometi um erro, e fiz com que trabalhassem muito durante o dia, por isso é uma boa recuperação, mas o mais importante é que estamos a mostrar progressos”.

“Nunca esperei estar aqui hoje”, admitiu ele. “Olhando onde estivemos ontem, temos vindo a melhorar. Devia ter feito a pole hoje, cometi um erro na última volta. Penso que é tudo positivo, mas só temos de nos certificar de que continuamos a progredir e amanhã é o que importa”.

“Estamos numa estratégia diferente da do Lewis e do Max, por isso vai ser interessante”, disse Perez. “Veremos o que podemos fazer, o mais importante é obter os pontos e a aprendizagem que é prioritária neste momento”.