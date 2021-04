GP Emilia Romagna F1/Imola, Sebastian Vettel: “Tenho de ser um pouco mais paciente”

Sebastian Vettel teve uma qualificação algo discreta, com uma eliminação na Q2. Apesar do resultado menos positivo, o alemão mantém a confiança que é apenas uma questão de tempo até encontrar a melhor forma:

“Perdi um décimo na reta porque estava completamente sozinho no final”, disse ele. “Mas também perdi um pouco por culpa minha, por isso talvez não tenha sido a melhor volta, o que obviamente é necessário para chegar ao Q3. Numa pista como esta, em particular, é preciso ter a máxima confiança para extrair tudo e eu ainda não estou lá, mas é apenas a segunda corrida. Por isso, acho que tenho de ser um pouco mais paciente”.

“O carro é bastante diferente daquilo a que eu estava habituado no passado”, explicou ele. “Há um par de coisas que hoje em dia com pneus e a forma como se afinam os carros, que pode fazer uma grande diferença. É por isso que penso que estou a demorar um pouco mais do que o normal. “