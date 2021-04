GP Emilia Romagna F1/Imola: Quem teve a culpa no incidente entre Valtteri Bottas e George Russell?

O incidente entre Valtteri Bottas e George Russell mudou por completo a face da corrida. Mas o incidente em si pode levantar algumas questões.

Se por um lado vemos Bottas a seguir a trajetória dita normal, o que ele tem direito a fazer pois está na frente ainda, por outro vemos que Russell está claramente ao ataque colocando-se ao lado do finlandês que lhe vai fechando a porta, no que pode ser considerado uma manobra no limite. Não há toque entre os dois antes do incidente, mas a mudança de trajetória de Bottas leva Russell para a zona húmida da pista o que leva o britânico a perder o controlo do carro. De quem é a culpa neste incidente? Diga-nos quem é para si o culpado.

A carregar…