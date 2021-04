GP Emilia Romagna F1/Imola: Que surpresas nos pontos?

O GP Emilia Romagna de F1 2020 que se realizou apenas em dois dias foi bastante interessante e resultou numa boa corrida. Este ano, vamos ver, mas para já o simples facto de ter três dias, e com as equipas a trazerem muitas atualizações, pode causar algumas surpresas face ao que foi visto no Bahrein.

Apesar das suas equipas, Alpine e Aston Martin lutarem em teoria pelo segundo pelotão, Fernando Alonso e Sebastian Vettel são dois exemplos de pilotos que precisam de um resultado bem diferente da corrida anterior, e se tudo lhes correr bem, devem ficar bem mais à frente (o espanhol desistiu).

Por fim, outra equipa a ter em atenção na luta por pontos, é a Alfa Romeo que está mais competitiva do que em 2020. Curiosamente, os dois pilotos da equipa Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi pontuaram na corrida do ano passado. De resto, os Haas e Williams dificilmente chegam aos pontos.

Noutros artigos vamos falar da luta pela vitória, pela possível ordem no segundo pelotão, sendo que neste tratamos das possíveis surpresas nos lugares pontuáveis.