GP Emilia Romagna F1/Imola/Q3: 99ª Pole-position para Lewis Hamilton

Lewis Hamilton assegura a pole em Imola, com Sergio Perez a bater o seu companheiro de equipa da Red Bull, Max Verstappen, assegurando a primeira linha da grelha pela primeira vez na sua carreira. Valtteri Bottas foi apenas oitavo, depois de ter sido o mais rápido no Q1. Lando Norris foi o mais rápido no Q2, mas os limites de pista ‘tramaram-no’ na Q3. Yuki Tsunoda bateu forte na Q1 com o seu AlphaTauri. Carlos Sainz, Sebastian Vettel e Fernando Alonso ‘caíram’ na Q2.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) conquistou mais uma pole-position, batendo Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) por 0.035, que por sua vez, ficou, surpreendentemente na frente de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) 3º por escassos 0.087s. Muito bom para o mexicano.

Charles Leclerc (Ferrari SF21) foi quarto na frente de Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02), com Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M) logo a seguir, terminando na frente do seu colega de equipa, Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M) que fez um tempo que lhe daria o segundo lugar, mas ficou sem ele devido aos limites da pista.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) foi apenas oitavo, muito mau para quem tem um Mercedes. A fechar o top 10, Esteban Ocon (Alpine-Renault A521) e Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) 10º