GP Emilia Romagna F1/Imola: Q1 sorri à Williams, Alfa Romeo eliminada

Depois do treino livre 3, que mudou o cenário em relação ao que vimos na sexta feira, tínhamos Max Verstappen e Lewis Hamilton como os cabeças de cartaz para a qualificação.

A Q1 começou com os homens da Haas a irem para a pista em primeiro lugar e Mick Schumacher tratou de colocar uma confortável distância de um segundo para o seu colega de equipa Nikita Mazepin.

A ação em pista começou a aquecer, ao contrário da meteorologia com temperaturas baixas ainda, o que poderia obrigar a duas voltas para aquecer os pneus dos monolugares.

Na primeira volta lançada de Sebastian Vettel, um erro comprometeu a sua primeira tentativa, mas pior ficou Yuki Tsunoda que na primeira volta lançada ficou com o carro destruído depois de um erro, obrigando à interrupção da sessão. Os danos no Alpha Tauri eram significativos, o que certamente irá prejudicar o jovem japonês para o resto do fim de semana.

Os limites de pista continuavam a dar dores de cabeça e depois de muitas voltas terem sido anuladas no TL3, o mesmo continuava a acontecer na qualificação.

No final das primeiras voltas lançadas, víamos Valtteri Bottas no topo da tabela, seguido de Lewis Hamilton, Lando Norris e Max Verstappen, com Charles Leclerc por perto. Na zona de eliminação estavam os homens da Williams e da Haas, com Tsunoda já fora das contas. Sob pressão estavam os pilotos da Alfa Romeo e da Aston Martin, assim como os homens da Alpine e Daniel Ricciardo.

Nas segundas tentativas, George Russell conseguiu o 14º tempo e ficava à espera do que os adversários poderiam fazer. Nicholas Latifi mostrava que queria passar à Q2 e os pilotos da Williams seguiram para a próxima fase.

Ambos os pilotos da Williams passaram à Q2 pela primeira vez desde o GP da Hungria do ano passado. Latifi foi o mais rápido do duo, em 12º. Russell teve de contar com a sua segunda volta lançada para chegar à 14ª posição.

Fora da Q2 ficaram Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Schumacher, Mazepin e Tsunoda.