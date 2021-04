GP Emilia Romagna F1/Imola: Pilotos da Haas falam em dia positivo

A sexta feira foi um dia de altos e baixos para a Haas. Se por um lado Mick Schumacher seguiu o seu programa sem problemas, Nikita Mazepin voltou a ter saídas de pistas comprometedoras.

Schumacher afirmou no final do dia de ontem que se divertiu em pista:

“Foi divertido, soube-se muito bem estar na pista, que não mudou muito em relação a 2016, o que foi positivo. Em termos de sensações e em termos de diversão, foi definitivamente semelhante à minha última visita aqui na altura. As condições mais frias de hoje significaram que podíamos forçar muito mais consecutivamente, o que tem aspetos positivos e também negativos. O negativo é que leva-se muito tempo a aquecer os pneus. Por vezes é difícil conseguir as temperaturas necessárias e mantê-las lá é ainda mais difícil. Consegui realmente descobrir os limites, especialmente na FP2 e melhorar com cada volta nos pneus C4. Por agora, estamos bastante contentes, mas só conta realmente na qualificação”.

Mazepin, que está a lutar para limitar os seus erros e fazer progressos, disse: “Penso que tivemos um dia positivo – aprendi realmente muito sobre o carro. Penso ter dado mais um passo muito bom com a equipa em termos de compreensão do carro que quero conduzir. Tive uma boa volta na FP1, foi uma boa simulação de quali, fiquei contente com isso. Cometi então um erro do qual não houve regresso, mas no geral, foi uma FP1 positiva tal como a FP2. Não vou deixar de arriscar. Não gostaria de ir dormir pensando que deixei algum tempo em pista. Há um equilíbrio, claro, que ainda não dominei, mas temos tempo”.