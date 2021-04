GP Emilia Romagna F1/Imola: O primeiro toque que pode dar que falar

A luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen vai dar que falar. Ainda estamos apenas na segunda corrida do ano, mas já temos os ingredientes para uma grande luta entre dois dos maiores talentos das respectivas gerações.

O confronto promete ser intenso e se para Max Verstappen esta será a primeira amostra de uma verdadeira luta pelo título, para Hamilton não será novidades. Hamilton tem experiência dos tempos da McLaren com Fernando Alonso e na Mercedes com Nico Rosberg, provavelmente as lutas mais acesas que travou, curiosamente com colegas de equipa. As lutas com adversários de outras equipas também aconteceram, mas tiveram uma expressão menor e talvez Sebastian Vettel tenha sido o piloto que mais vezes lutou contra Hamilton.

Sabe-se que Hamilton não deixa nada ao acaso nas lutas pelo título, seja dentro ou fora de pista. O britânico não tem medo de fazer pressão psicológica e de há uns anos a esta parte consegue-o fazer de forma muito eficaz. Mesmo em pista a sua postura já agressiva por natureza revela-se ainda mais apurada quando está em luta com um adversário direto.

O que vimos em Ímola foi o primeiro round de uma luta que deverá durar até ao fim da época. O toque na curva 3 que atirou Hamilton para cima dos corretores e danificou a asa da frente poderá ter o condão de espicaçar o #44 que dificilmente permitirá que Verstappen faça o mesmo.

Na conferência de imprensa final. Verstappen foi confrontado com o toque, ao que respondeu que não tinha existido. Hamilton confirmou o toque mas Verstappen não mudou o registo, afirmando que teria de ver as imagens. Mais lenha para uma fogueira que começa a aquecer?

O toque danificou a asa de Hamilton com consequências na sua performance, como explicou Andrew Shovlin, diretor da Mercedes:

“Os danos iniciais pareciam muito maus, da ordem de meio segundo ou assim. Estava a ser agravado pelo facto de um elemento da asa estar a cair, segurada por algumas fitas e isso estava a causar um fluxo muito inconsistente de ar no carro. Quando de facto se soltou e felizmente nos livrámos dele sem que perfurasse o pneu, os danos foram cerca de metade dessa quantidade, portanto, sabe, dois ou três décimos. O problema é que estamos tão perto do ritmo de Max, que se tornou na a diferença entre sermos capazes de acompanhar e ficar para trás”.

Em Ímola pudemos ver que os dois pilotos estão preparados para a luta. Hamilton, que parecia ter ficado fora da prova com a saída de pista, não desistiu, voltou às boxes, recompôs-se e voltou à pista para assegurar um merecido segundo lugar. Verstappen teve um erro comprometedor no recomeço da corrida, em que poderia ter ficado sem a liderança, mas manteve a cabeça fria e mostrou um ritmo imparável. Pequenos pormenores que mostram a força destes dois talentos e que são fundamentais na luta pelo tão desejado cetro. Uma coisa é certa. Hamilton não tem por hábito esquecer-se deste tipo de toques e incidentes pelo que Verstappen poderá esperar pelo “troco” muito em breve.