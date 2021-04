GP Emilia Romagna F1/Imola: O acidente de Valtteri Bottas/George Russell 

O GP da Emilia Romagna que se realiza este fim de semana em Imola fica marcado por uma aparatoso acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, que levou à interrupção da corrida, devido ao imenso número de detritos que ficou depositado na pista.

Max Verstappen liderava a corrida, Lewis Hamilton era nono depois de ter saído dep ista, até que surgiu o acidente de Bottas com Russell. Ambos lutavam pelas duas posições finais do top 10 quando bateram a alta velocidade em Tamburello.

Russell tentava passar o Mercedes, quando este se chegou ligeiramente para a direita, levando Russel à relva, com o inglês a ‘perder’ o controlo do Williams e a bater forte no Mercedes, despistando-se ambos. Saíram dos carros sem lesões, e Russell não estava contente com Bottas, que permaneceu no cockpit: “que car… estava ele a fazer? Ele é um cara de car.. Ou quê?” gritou Russell via rádio.

Bottas também falou: “que car…”. A corrida foi parada e ainda não recomeçou.

É verdade que Valtteri Bottas mexeu-se um pouco para a direita e Russell teve que se desviar para a relva. A partir daí nada podia fazer. Não parece um movimento intencional de Valtteri Bottas, mas a verdade é que foi exatamente quando Russell o passava. Vamos ver o que decidem os Comissários.