GP Emilia Romagna F1/Imola: Nikita Mazepin tem nova saída de pista e antecipa fim do treino 1

O fim de semana de Nikita Mazepin vai de mal a pior. O piloto russo voltou a ter uma saída de pista mesmo no final da sessão de treinos, o que irá elevar ainda mais a pressão que está a sentir.

A pista não estava no melhor, com os níveis de aderência a não serem os ideais ( e a temperatura baixa a influenciar os trabalhos em pista), pois foram vários os pilotos que tiveram saídas de pista. A sessão começou com uma saída de Mazepin, seguida pouco depois de uma saída de Yuki Tsunoda. A sessão de uma hora foi passando a correr e sofreu outra interrupção com um toque entre Sergio Pérez e Esteban Ocon que levou a mostragem de bandeiras vermelhas. Com o recomeço da sessão vimos nova saída de Nicholas Latifi e para terminar, Mazepin voltou a dar trabalho aos mecânicos.

No que diz respeito aos tempos a Mercedes começa melhor com Valtteri Bottas no topo da tabela, seguido de Lewis Hamilton e Max Verstappen. Charles Leclerc e Pierre Gasly completam o top5, mas há que destacar a Ferrari que se apresentou com um ritmo bem interessante no primeiro apronto do dia.

A próxima sessão está agendada para as 13:30.