GP Emilia Romagna F1/Imola: Mercedes na frente a meio do Treino Livre 2

Mercedes continua a controlar as operações, muito graças ao azar da Red Bull nesta sexta feira. Depois do acidente de Sergio Pérez no Treino livre 1, vimos o carro de Max Verstappen a ficar parado no treino livre 2. Ainda não se sabe qual é o problema que afetou o carro #33, mas o certo é que ambos os pilotos da Red Bull estão a perder muito tempo de pista.

Na frente Vatteri Bottas voltou a instalar-se na frente da tabela seguido de Lewis Hamilton e Pierre Gasly, com Carlos Sainz e Charles Leclerc logo a seguir. Ou seja a tendência do treino livre 1 mantém-se com os Mercedes na frente, com o Alpha Tauri de Gasly e os Ferrari na luta pelo top 3, enquanto a Red Bull continua com dores de cabeça.