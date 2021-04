GP Emilia Romagna F1/Imola: Mercedes fora da luta pela vitória

Chegamos a meio da volta e temos um golpe de teatro. Lewis Hamilton saiu de pista, quando tentava passar por retardatários e perdeu contacto com Max Verstappen. Os danos na frente do carro de Hamilton eram grandes mas não tão grandes quanto os de Valtteri Bottas que está fora de prova, tendo levado consigo George Russell que mais uma vez tem azar em Imola.

A corrida foi interrompida para que se faça a limpeza aos destroços do acidente de Bottas e Russell. É uma espécie de implosão na Mercedes, com os três pilotos da “casa” a virarem a corrida do avesso.