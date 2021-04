GP Emilia Romagna F1/Imola: Mercedes deu-se bem com o ‘fresco’ de Imola

Pelos vistos a Mercedes dá-se bem melhor com condições ‘frescas’ do que com o calor do Bahrein. Essa foi a primeira coisa que aprendemos com os dois primeiros treinos livres do GP Emilia Romagna F1. Valtteri Bottas disse antes deste fim-de-semana que a Mercedes são agora os caçadores, não os caçados, isto apesar de terem chegado a Imola com um primeiro e um terceiro lugar no Grande Prémio do Bahrein.

Sendo verdade que o Red Bull RB16B foi o mais rápido em pista nos testes de pré-época e depois tanto em qualificação como em prova no Bahrein, a verdade é que chegados a Imola ficou claro que a Mercedes deu um passo este fim-de-semana. Pelos vistos as novas peças funcionaram como era esperado.

O W12 pareceu bem ‘confortável’ nesta pista, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a dizerem que o equilíbrio parece já estar no sítio certo.

Hamilton admite que as condições mais frescas estão a ajudar, pois ficou claro que os Mercedes não se deram bem com o calor do deserto.

Seja como for, a Red Bull teve um primeiro dia difícil, e foram apenas 0,078s mais rápidos que Pierre Gasly no Alpha Tauri.

“Acho que ainda não vimos o melhor dos Red Bull”, disse Hamilton, que terminou o dia apenas 0,010s melhor que o seu companheiro de equipa da Mercedes, Valtteri Bottas. “Parece que tiveram sessões bastante confusas com o tráfego, por isso será interessante ver o quão rápidos eles são”.