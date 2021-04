GP Emilia Romagna F1/Imola: McLaren em ‘apuros’…

Quem desapontou no primeiro dia de treinos livres foi a McLaren. Os seus pilotos revelaram falta de confiança no carro, e pelos vistos, ao contrário da Mercedes, o ‘fresco’ de Imola está a ser bem diferente do calor do Bahrein para os homens de Woking.

Nos últimos tempos já nos habituámos com a presença da McLaren na liderança do segundo pelotão, e por isso o oitavo lugar de Lando Norris foi uma surpresa negativa e um resultado decepcionante para a equipa.

Daniel Ricciardo teve um dia ainda mais complicado, terminando em 18º, a 1.7s da frente. Ambos os pilotos falaram de necessitar mais confiança com o carro, com Lando Norris a admitir que não estão tão “confiantes como há duas semanas”, onde foram facilmente a terceira melhor equipa.

Ainda assim, tudo aponta para que estejam um pouco mais à frente do que mostraram os números das duas sessões.

Parecem estar em quinto nas simulações de qualificação, 1.06s fora do ritmo ideal e um pouco atrás da Alpha Tauri, cerca de meio segundo.

Essa diferença é menor nas séries longas, com a McLaren a cerca de 0.25s mais lentos do que os seus rivais italianos.

A qualificação vai ter grande relevância face à corrida, pois com a aplicação rigorosa dos limites da pista em Imola – mais de 30 voltas foram eliminadas na sexta-feira – conseguir uma volta limpa, e assegurar uma boa posição na grelha numa pista onde é notoriamente difícil ultrapassar será fundamental.

A Alpine, Aston Martin e Alfa Romeo estão a menos de 0.4s de distância da McLaren no ritmo de qualificação, e isso pode fazer a diferença entre chegar ao Q3 e lutar para evitar uma saída logo na Q1.