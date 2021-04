GP Emilia Romagna F1/Imola: Max Verstappen parado em pista

Max Verstappen começou a segunda sessão de treinos da pior maneira. O piloto holandês ficou parado em pista depois de um problema que aparenta ser na caixa de velocidades ou transmissão. Não é um cenário bom para a equipa e se os danos forem de reparação demorada poderá complicar a tarefa do #33.

#F1 #ImolaGP After a green sector 1 and a purple sector 2, Verstappen hits the kerb and something broke. Short VSC period. #MsportXtra pic.twitter.com/C4sdamYotk