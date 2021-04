GP Emilia Romagna F1/Imola, Max Verstappen: Corrida quase perfeita

Max Verstappen alcançou uma vitória quase esmagadora em Imola, ‘vingando-se’ da melhor forma da ‘maldição italiana’ que o assolava, mostrando que superstições são apenas para os fracos. Numa corrida interrompida devido a um enorme acidente em Tamburello entre Valtteri Bottas e George Russell, e depois de Lewis Hamilton ter de recuperar do nono para o segundo lugar após um erro, Verstappen esteve absolutamente brilhante. O holandês raramente foi incomodado, manteve Hamilton sempre à distância, cometeu o seu único pequeno erro quando saiu ligeiramente de pista ‘debaixo’ do terceiro Safety Car, mas teve a sorte de manter a liderança:

“Foi um grande desafio, especialmente no início, para ser honesto, a pista estava muito escorregadia. Penso que fizemos tudo bem, tivemos aquele pequeno momento no reinício, mas felizmente, não fiz pião” recordou Verstappen, que foi à relva por breves momentos: “Mas tudo o resto correu muito bem hoje, estou muito feliz com isso, mas esta é uma época longa e quero manter-me calmo”.