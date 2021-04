GP Emilia Romagna F1/Imola: Limites de pista serão vigiados de perto

Depois da polémica do último GP, em que a indefinição nos limites de pista causou dúvidas nas equipas e nos fãs, a FIA irá certamente vigiar de forma muito mais apertada os limites de pista em Imola, embora a pista não seja uma das mais dificeis de controlar neste aspeto.

Nas notas dos comissários fornecidas antes do evento, Michael Masi (diretor de corrida) advertiu que os limites das pistas seriam aplicados da mesma forma que no passado mês de Novembro quando a F1 visitou a pista pela última vez.

Os pilotos verão os seus tempos de volta eliminados se deixarem a pista na saída da Curva 9 ou na saída da Curva 15, assim como na curva 13.

No dia da corrida, aplicar-se-á o procedimento padrão de aviso, com os pilotos a receberem uma bandeira a preto e branco após uma terceira violação, envolvendo qualquer curva, com um relatório enviado posteriormente aos comissários. Além disso, os pilotos foram lembrados de que, depois de saírem de pista , só devem “voltar a entrar na pista quando for seguro fazê-lo e sem ganharem uma vantagem duradoura”.