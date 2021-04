GP Emilia Romagna F1/Imola, Lewis Hamilton: “Não esperava fazer a pole”

Mais uma pole para Lewis Hamilton, a sua 99ª pole. Mas quando entrou no carro para a qualificação, o britânico não esperava estar no primeiro lugar da tabela no final da sessão.

O britânico admitiu que a pole acabou por ser uma surpresa, tendo em conta o que os Red Bull tinham mostrado até então:

Na entrevista após a qualificação, Hamilton disse: “O dia tem sido fantástico. Eu não esperava que estivéssemos à frente de dois Red Bulls. Penso que têm sido rápidos este fim-de-semana. Houve alturas em que eles estavam seis décimos à frente! Não sabíamos onde iríamos estar, mas sentia-me muito melhor em relação ao início deste fim-de-semana, por isso uma palavra de apreço à equipa pelo trabalho árduo para realmente encurtar as distâncias”.

Hamilton acrescentou: “Adoro isto. Adoro o desafio. Acho que é óptimo. Finalmente, temos os dois Red Bulls e vai definitivamente tornar a estratégia mais difícil e vai ser um verdadeiro desafio amanhã, porque eles têm um grande ritmo de corrida”.