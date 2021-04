GP Emilia Romagna F1/Imola: Lewis Hamilton faz a 99ª pole, mas Red Bull tem vantagem para a corrida

Uma pole algo inesperada, numa qualificação emocionante e surpreendente. O suspeito do costume fez a pole, mas não era o que a maioria esperava.

A 99ª pole de Lewis Hamilton aconteceu depois de uma excelente volta do britânico mas também graças a um erro de Max Verstappen que não conseguiu o que tinha em mente… que era ficar com a pole para amanhã.

Q1

A Q1 começou com os homens da Haas a irem para a pista em primeiro lugar e Mick Schumacher tratou de colocar uma confortável distância de um segundo para o seu colega de equipa Nikita Mazepin.

Na primeira volta lançada de Sebastian Vettel, um erro comprometeu a sua primeira tentativa, mas pior ficou Yuki Tsunoda que na primeira volta lançada ficou com o carro destruído depois de um erro, obrigando à interrupção da sessão. Os danos no Alpha Tauri eram significativos, o que certamente irá prejudicar o jovem japonês para o resto do fim de semana.

Os limites de pista continuavam a dar dores de cabeça e depois de muitas voltas terem sido anuladas no TL3, o mesmo continuava a acontecer na qualificação.

No final das primeiras voltas lançadas, víamos Valtteri Bottas no topo da tabela, seguido de Lewis Hamilton, Lando Norris e Max Verstappen, com Charles Leclerc por perto. Na zona de eliminação estavam os homens da Williams e da Haas, com Tsunoda já fora das contas. Sob pressão estavam os pilotos da Alfa Romeo e da Aston Martin, assim como os homens da Alpine e Daniel Ricciardo.

Nas segundas tentativas, George Russell conseguiu o 14º tempo e ficava à espera do que os adversários poderiam fazer. Nicholas Latifi mostrava que queria passar à Q2 e os pilotos da Williams seguiram para a próxima fase.

Ambos os pilotos da Williams passaram à Q2 pela primeira vez desde o GP da Hungria do ano passado. Latifi foi o mais rápido do duo, em 12º. Russell teve de contar com a sua segunda volta lançada para chegar à 14ª posição.

Fora da Q2 ficaram Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Schumacher, Mazepin e Tsunoda.

Q1 CLASSIFICATION



Valtteri Bottas ends the session on top 🚀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/e095Urcn1m — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Q2

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen “calçaram” os pneus médios para o início da Q2, na tentativa de começar a corrida de amanhã com os pneus marcados a amarelo. Também os homens da Williams saíram com pneus médios, enquanto o resto do pelotão saiu com pneus macios.

Hamilton tratou de fazer o melhor tempo na primeira volta lançada, seguido de Max Verstappen e Valtteri Bottas. Sebastian Vettel voltou a ter “problemas” na Q2, com a sua primeira volta a ser anulada por ter excedido os limites de pista. Sergio Pérez foi para a pista com pneus macios, não “imitando” a estratégia do colega de equipa, ainda pouco à vontade no seu novo carro. Pierre Gasly que também viu a sua primeira volta anulada fez o sexto registo na tentativa seguinte, mas quem dava nas vistas na primeira metade da Q2 era Lando Norris que fez o melhor tempo. George Russell estava no top10 nesta fase e na zona de eliminação ficavam Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Nicholas Latifi e Sebastian Vettel.

Vettel foi o primeiro voltar à pista, para as derradeiras tentativas e conseguiu um tempo que dava o sétimo lugar, mas ainda havia muitos candidatos à Q3. Pérez voltava à pista com pneus macios novos não estando fora de perigo, enquanto Lance Stroll fazia melhor que Vettel. Pérez fez o melhor registo da Q2 na segunda tentativa, enquanto Fernando Alonso confirmava que ficaria na Q2, sem melhorar o seu registo, enquanto Esteban Ocon conseguia uma vaga na Q3.

Também Carlos Sainz foi eliminado na Q2, juntando-se a Russell, Latifi, Vettel (e o já referido Alonso) no lote de eliminados.

Q2 CLASSIFICATION



A solid day's work for Williams, while Vettel and Alonso are knocked out#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/IrQhj3y3vP — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

A Q3 prometia ser animada com a luta pela pole a estar em aberto, assim como as lutas por um lugar no top5.

Lando Norris continuava a mostrar um bom andamento, muito melhor que Daniel Ricciardo e melhor que Pierre Gasly. A primeira volta lançada de Hamilton, significou pole provisória para o britânico com Max Verstappen a ficar a 0.091seg. do tempo do #44. Sergio Pérez era terceiro, com Valtteri Bottas a fazer apenas o sexto tempo.

A segunda ronda de voltas foi fantástica com Bottas a fazer uma volta muito má e a ficar-se pelo oitavo tempo. Lando Norris fez uma volta espetacular que lhe poderia ter dado o segundo tempo mas a sua tentativa foi anulada por ter excedido os limites de pista. Hamilton não conseguiu melhorar o seu tempo mas foi o suficiente para ficar com a pole, enquanto Sergio Pérez ficou em segundo, fazendo melhor que Max Verstappen que apenas fez o terceiro melhor tempo.

Destaques

O maior destaque tem de ir obrigatoriamente para Lewis Hamilton. Está apenas a uma pole de chegar à centena. 100 poles na F1 será um feito tremendo mas hoje o que conseguiu merece ser enaltecido pois os Red Bull pareceram sempre mais fortes, mas na hora da verdade, o talento do #44 surge de forma inequívoca.

A Red Bull volta a desiludir mas não está numa má posição. Max Verstappen parecia ter o que era preciso para fazer a pole mas um erro na última tentativa custou caro. Sergio Pérez conseguiu o segundo melhor tempo, o que depois de um fim de semana em que as coisas não estavam a correr bem, é uma excelente resposta do mexicano, que parecia começar a sentir a pressão. Mais que isso, a Red Bull terá dois carros para atacar Hamilton, num cenário contrário ao que vimos no Bahrein, o que dá vantagem aos Bull´s que até têm dois carros com estratégias diferentes, o que jogará a seu favor.

Lando Norris é claramente um dos pilotos do dia e merecia mais. O jovem britânico poderia ter facilmente conquistado o terceiro lugar, mas a volta foi anulada por ter excedido ligeiramente os limites de pista. Pode-se argumentar que os poucos centímetros que levaram à penalização não são o suficiente para ganhar vantagem, mas as regras são para cumprir. Mas desde o meio do terceiro treino que a equipa encontrou a solução para os problemas sentidos ontem e Lando Norris apresentou um nível muito bom e merecia mais.

Quem continua a mostrar a qualidade do costume é Leclerc que fez o quarto tempo e tirou o que havia para tirar do seu Ferrari, em mais uma excelente prestação em qualificação. Pierre Gasly fez o que se esperava, mas a Alpha Tauri não se mostrou tão forte quanto tinha dado a entender nos primeiros treinos. Não deixa de ser um bom sinal que a equipa esteja na luta pelo top 5, mas não está tão à frente como se chegou a pensar.

Esteban Ocon também teve uma boa prestação com a ida à Q3, tal como Lance Stroll que parece ter tirado o melhor do seu Aston Martin. Excelente tarde para os Williams que conseguiram colocar dois carros na Q2, mais um sinal do bom trabalho feito.

Os destaques pela negativa vão obviamente para Bottas, que ficou a milhas dos primeiros lugares numa prestação francamente má na Q3 depois de ter mostrado bom andamento nos treinos e até na primeira parte da qualificação. Também Sainz tem motivos para se sentir desiludido, tendo ficado arredado na Q2 acompanhando Vettel que voltou a não deslumbrar com um par de erros desnecessários nas suas voltas. Fernando Alonso também não teve argumentos para se destacar e teve uma qualificação pobre, tal como os Alfa Romeo que foram uma das grandes desilusões.

Yuki Tsunoda cometeu um erro, mas o jovem terá de errar para aprender pelo que não deve ser demasiado criticado. Mick Schumacher continua a evoluir e está claramente à frente do seu colega de equipa que vai colecionando erros a um ritmo pouco aconselhável .

A corrida está marcada para as 14h de amanhã.