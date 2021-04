GP Emilia Romagna F1/Imola, Lando Norris: “Estraguei tudo…”

Tão perto e tão longe. Por poucos centímetros que Lando Norris não fez uma das melhores prestações da sua carreira numa qualificação, O piloto da McLaren esteve em grande forma e fez uma volta que dava, no mínimo, para um terceiro lugar, mas o britânico excedeu os limites de pista por uma nesga, acabando por ver a sua volta anulada.

No final da sessão Norris não escondeu a frustração de ter estado tão perto de um bom resultado “Bastante desapontado, bastante aborrecido comigo mesmo. Penso que tinha sido um dia muito bom até então.A equipa fez um trabalho fantástico. O carro ganhou realmente vida na qualificação, fizemos muitas melhorias na sexta-feira. Mas aquela volta em que não devia cometer um erro, estraguei tudo. No final do dia, o erro foi meu e eu estraguei tudo.”

“De fora, parece muito mais fácil ficar dentro das linhas do que dentro do carro. Estou feliz, não com o trabalho que fiz, mas com a equipa”, acrescentou ele. “Não começámos nada bem o fim-de-semana, tivemos problemas mesmo no início. Mas fizemos muitas melhorias e compreendemos um pouco mais sobre como o carro funciona e a melhor janela de funcionamento, que é uma das coisas que tivemos de aprender com o Bahrein, onde tivemos dificuldades. Tivemos de mudar este fim-de-semana e a equipa fez um grande trabalho e apenas eu não fiz igual”.