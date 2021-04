GP Emilia Romagna F1/Imola, Lando Norris: “Contente comigo e com a equipa”

Da desilusão ao pódio. Lando Norris foi uma das estrelas do fim de semana, com uma prestação fantástica a todos os níveis. Na qualificação um pequeno deitou por terra a fantástica volta que o jovem britânico tinha feito e na corrida um toque no arranque atirou-o para nono.

Mas Norris estava determinado em sair de Ímola com um bom resultado e o que fez em corrida foi nada menos que fantástico. No final o piloto da McLaren estava visivelmente satisfeito com o pódio conquistado:

“Sinto-me como se tivesse conseguido algo”, disse ele. “Sinto que dei tudo e fizemos o melhor que podíamos. Tentei aguentar o segundo lugar também no final”, continuou ele, “mas Lewis era demasiado rápido para nós. Sou definitivamente um tipo mais feliz do que era ontem, mas penso que com razão. Perdi quatro posições por causa de um erro e provavelmente tornei a nossa corrida muito mais difícil hoje, muito mais arriscada também, no início, com todo o spray. Penso que tinha o direito de estar desapontado e frustrado, mas hoje entrei olhando em frente para os novos desafios, para as novas oportunidades, e penso que isso foi claro”.

“É bom estar a lutar contra estes tipos”, acrescentou Norris, referindo-se aos Mercedes e Red Bull, “estar lá por mérito, em ritmo puro’. Esperamos poder ter mais alguns momentos assim no futuro. Foi uma bela batalha. É bom estarmos a correr com os Red Bull, Mercedes e Ferraris”.

No reinício, McLaren optou por colocar Norris em pista com pneus macios, e embora isto acabasse por o deixar sem argumentos contra Hamilton no final, foi claramente benéfico nas voltas iniciais.

“Tomámos a decisão de ir para os softs mas eu não estava muito confiante que conseguisse colocar os pneus a funcionar, pois não é uma pista fácil de ultrapassar”, disse ele, “mas penso que foi a decisão certa.“

“Tomámos a decisão de ir para os softs, conseguimos um bom reinício e pusemo-nos à frente do Leclerc. Comecei a poupar os pneus na primeira volta sabendo que as últimas iriam ser duras.““Lewis foi um pouco rápido demais para mim”, admitiu ele. “Aguentei durante duas ou três voltas, mas no final não consegui aguentar. Mas estou mais do que feliz com o terceiro lugar, não estou desapontado. De um modo geral estou muito satisfeito comigo mesmo, mas também com a equipa. Acho que, tirando a Q3, foi um fim-de-semana perfeito”.