GP Emilia Romagna F1/Imola: Lando Norris acha que Charles Leclerc deveria ter passado Max Verstappen

No recomeço do GP Emilia Romagna após bandeiras vermelhas, Max Verstappen teve um momento em que ia deitando tudo a perder. Nas curvas Rivazza o holandês perdeu o controlo do carro momentaneamente com Charles Leclerc a travar para não passar o Red Bull.

Max considera que Leclerc não poderia ter ultrapassado, explicando o que se passou:

“Fui um pouco fora da pista e quando voltei, claro que estava a conduzir devagar porque estava a recuperar, a endireitar o meu volante – mas depois penso que já não se pode passar. Penso que quando se vê um carro desestabilizado assim à nossa frente, em primeiro lugar é preciso ter cuidado porque não se sabe para onde ele vai. Não sei. São segundos. Talvez tenha tido uma hipótese de dois ou três segundos para o fazer. Foi tão complicado com os pneus hoje. Pode acontecer.”

Mas Lando Norris que viu o incidente de perto tem uma opinião diferente:

“Eu tive uma perspetiva do que aconteceu. Foi muito engraçado, na verdade. Penso que Charles poderia ter passado na minha opinião. Nessa fase, Max estava fora de controlo e a ir para a esquerda e Charles travou, abrandou e parou. A dada altura, ele teve de passar por Max. Não sei. Talvez tenhamos de perguntar aos responsáveis qual é a decisão exacta mas ao mesmo tempo o Max ia muito devagar. Charles poderia ter passado por ele a esse ponto. Não tenho a certeza. Acho que se estivesse em segundo lugar, teria passado, porque surge uma hipótese de ganhar. É um risco que vale a pena.”