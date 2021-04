GP Emilia Romagna F1/Imola: Lance Stroll e Kimi Raikkonen penalizados

Lance Stroll foi despromovido do sétimo para o oitavo lugar no GP Emilia-Romagna depois de receber uma penalização atribuída após corrida, por uma ultrapassagem (a Pierre Gasly na volta 11) fora de pista, enquanto que Kimi Raikkonen cai para o 15º (penalização de 30 segundos) por uma infração antes do reinício da corrida, após bandeiras vermelhas.

Significa que Fernando Alonso conquistou os seus primeiros pontos no regresso à F1, com o piloto da Alpine a subir uma posição para 10º lugar.