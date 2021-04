GP Emilia Romagna F1/Imola: Implosão da Mercedes confirmou fim da maldição

Segunda corrida do ano, segundo grande espetáculo de automobilismo. A F1 deu um grande espetáculo em Imola, numa corrida que teve de tudo. Max Verstappen venceu a corrida, Lewis Hamilton recuperou de um erro grave e Lando Norris fez uma corrida fabulosa.

Yuki Tsunoda, que já tinha o último lugar da grelha garantido, tinha uma penalização de cinco lugares por troca de caixa de velocidade e unidade motriz, devido ao incidente de ontem na qualificação.

Lewis Hamilton largava da frente da grelha, mas os homens da Red Bull, Sergio Pérez e Max Verstappen, queriam ter o melhor arranque possível para conseguir o melhor lugar, numa pista onde as ultrapassagens não aparecem com facilidade.

O céu de Ímola parecia estar carregado no começo da prova, com a ameaça de chuva a pairar sobre o traçado italiano, o que se concretizou meia hora antes da luz verde, com a pista a ficar muito molhada. A caminho da grelha, vários carros tiveram problemas. Um dos afetados foi Fernando Alonso, que perdeu o controlo do carro e bateu contra as proteções da pista. Não foi um toque muito severo, mas mostrava que a pista estava muito molhada em certas zonas.

A tarde também não começou da melhor maneira para a Aston Martin, com os travões do carro de Lance Stroll e Sebastian Vettel a incendiarem-se a caminho da grelha, o que obrigou os mecânicos a trabalho extra. Vettel foi obrigado a largar das via das boxes, com os mecânicos a não conseguirem reparar o carro a tempo.

A grande maioria dos pilotos optou pelos intermédios e logo na volta de formação vimos que o spray iria complicar as primeiras voltas. Charles Leclerc perdeu o controlo do carro e quase acabou com a sua corrida antes ainda e começar, mas com a sorte do seu lado, o piloto da Scuderia conseguiu continuar.

O arranque foi intenso e logo na primeira curva Max Verstappen tocou em Lewis Hamilton e ficou à frente, depois de um excelente arranque. Sergio Pérez perdeu um lugar para Leclerc e mais atrás, Carlos Sainz e Nicholas Latifi tiveram ligeiras saídas de pista, mas o piloto da Williams foi atirado contra as barreiras da pista pouco depois, num incidente com Nikita Mazepin o que levou à entrada de um Safety Car (SC).

A sublime start for Max, as Lewis takes damage over the kerbs 👀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z180Zw0LuY — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Os pilotos que mais perderam no arranque foram Lando Norris (dois lugares), Valtteri Bottas (dois lugares), Sergio Pérez (dois lugares) e Esteban Ocon a ser o mais prejudicado, com oito posições perdidas.

No recomeço da prova, quando o Safety Car saiu da pista, tínhamos Verstappen, Hamilton, Leclerc, Pérez e Ricciardo no top 5 .

Hamilton tentou passar Verstappen na curva onde perdeu a liderança, mas não conseguiu, ficando pouco depois pressionado por Leclerc, que tinha um bom ritmo nesta fase. Verstappen conseguiu uma vantagem de 3 segundos logo na primeira volta. Mais atrás, Norris vinha de faca nos dentes e passava dois carros de uma vez e por pouco não passava também Gasly também (com pneus de chuva, o que se revelou uma escolha errada) pelo sexto lugar. A manobra foi concluída na volta seguinte, com Norris a fazer uma excelente recuperação.

LAP 8/63



The fight for sixth, with Gasly leading it at the moment



Five drivers, five teams in the hunt! 🏹#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/RTf7UJ8b7K — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Valtteri Bottas era décimo, seguido de George Russel, os Alfa Romeo eram 12º e 13º com Yuki Tsunoda em 14º, à frente de Alonso, Esteban Ocon e Vettel em 17º. Na frente, Verstappen já tinha cinco segundos de vantagem para Hamilton, que conseguiu sacudir a pressão de Leclerc.

Sainz teve uma ligeira saída de pista na volta 11, não perdendo o sétimo lugar, enquanto Gasly lutava com a escolha errada de pneus em oitavo, “segurando” o pelotão atrás de si.

Na volta 12 era anunciada a investigação a Pérez por ter ultrapassado em situação de Safety Car, o que levou a uma penalização de dez segundos, na mesma altura que Russell subia ao décimo lugar, passando por Gasly (o francês caía irremediavelmente para o fim do pelotão).

Na volta 15, Carlos Sainz voltou a sair de pista com mais um erro que por sorte não custou mais caro ao espanhol.

Lando Norris pediu à equipa que o deixasse passar por Ricciardo, afirmando que tinha mais ritmo que o colega de equipa. Os responsáveis da McLaren acederam ao pedido, tendo em conta que estavam a 15 segundos de Leclerc e tinham vantagem de 13 segundos para Sainz. Em poucas voltas, o britânico conseguiu seis voltas de vantagem para Ricciardo, confirmando o seu andamento superior.

LAP 18/63



📻 "We need to see Lando's pace in clean air"



Ricciardo lets Norris through up into fifth#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/fR6BPfEdOw — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

A pista começava a secar, mas não o suficiente para colocar pneus slicks, numa decisão que teria de ser bem calculada. Verstappen mantinha-se na frente com 5 seg. de vantagem sobre Hamilton. Leclerc fazia uma corrida solitária, sem andamento para os homens da frente e mais rápido que os McLaren. Mais atrás Sainz, Stroll, Bottas e Russell mantinham-se no top 10.

Sebastian Vettel foi o primeiro a trocar para pneus slicks na volta 22, na mesma altura que recebeu uma penalização de 10 seg. Stop & Go por não ter os pneus colocados a tempo para o procedimento de arranque na grelha.

Na volta 25, Hamilton afirmava que tinha mais aderência a aproximava-se de Verstappen, com a distância que tinha sido de 5 seg. a ser reduzida significativamente.

A volta 28 viu Verstappen entrar para as boxes para colocar pneus médios, enquanto Hamilton tentava o overcut, na volta em que a maioria das equipas trocou de pneus. Hamilton entrou nas boxes pouco depois, mas uma paragem mais lenta impediu o britânico de passar para a frente da corrida. Pérez parou pouco depois e cumpriu a penalização de dez segundos, com Norris a ser promovido ao quarto lugar.

LAP 28/63



Verstappen pits for slick tyres!



Now to see when Hamilton follows suit…#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/AjmtpXU6s3 — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Na volta 31, Verstappen tentava passar pelos retardatários e perdia algum tempo, mas segundos depois tivemos um golpe de teatro. Hamilton errou e saiu de pista, caindo para sexto, com danos na asa da frente. O pior aconteceu entre Russell e Bottas. O finlandês fechou a porta a Russell e o britânico perdeu o controlo do carro, ficando ambos os pilotos fora de prova. A corrida foi interrompida enquanto os carros eram recolhidos na Tamburello. Russell foi tirar satisfações a Bottas que lhe mostrou dedo médio em resposta.

Verstappen era primeiro, seguido de Leclerc, Norris, Pérez, Sainz, Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Hamilton e Tsunoda.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️



Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race



Both drivers are out of the car and okay#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Y0xWuGm8Mb — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Depois de uma interrupção demorada, o Safety Car saiu para a pista, liderando o pelotão, num arranque que iria ser atrás do SC. Verstappen e Leclerc começavam com pneus médios enquanto Norris e Pérez escolhiam os macios. Verstappen e Raikkonen mostravam dificuldades em manter o carro em pista, mas o holandês manteve a liderança e no arranque tratou de ganhar vantagem, enquanto Norris passou Leclerc e subiu ao segundo lugar.

Verstappen e Norris fugiam da concorrência e colocavam dois segundos de vantagem em relação a Leclerc e Pérez, vantagem que se diluiu ligeiramente para Norris, que talvez tenha levantado um pouco o pé para gerir os pneus.

Hamilton era oitavo, mas não conseguia passar Stroll, que aguentava o Mercedes atrás de si.

Na volta 38, Pérez saiu de pista e caiu para 14º lugar, numa tarde que ia de mal a pior para o mexicano. Na volta seguinte, Hamilton passou Stroll e subiu para sexto, com Ricciardo em quinto nesta fase, algo que não se manteve por muito tempo, pois Hamilton passou o australiano com facilidade, quando faltavam pouco mais de 20 voltas.

Verstappen continuava na frente, mas a Mercedes apontava ao segundo lugar tendo de passar pelos Ferrari e pelo McLaren de Norris. Hamilton começou a atacar Sainz enquanto na frente Leclerc começava a atacar Norris, numa luta que prometia. Na volta 50, Hamilton passou Sainz e era agora quarto, enquanto Lando Norris queixava-se de vibrações estranhas no seu carro. Hamilton estava cada vez mais perto de Leclerc, mas não conseguia concluir a manobra.

Na volta 55 Hamilton passou Leclerc e assumiu o terceiro lugar, estando agora com o segundo lugar logo à sua frente, na mesma altura em que Tsunoda era penalizado com 5 seg. por exceder os limites de pista.

A três voltas do fim, Hamilton passou Norris, depois de uma excelente defesa do jovem compatriota da McLaren, que tinha agora como missão defender-se do ataque de Leclerc. Verstappen tinha 20 seg. de vantagem e só um cataclismo lhe retiraria a hipótese de quebrar a maldição italiana.

Na volta final, Vettel foi obrigado a desistir com problemas na caixa de velocidade, um problema que afetou ambos os carros da Aston desde o meio da prova.

Verstappen cruzou a linha de meta em primeiro lugar, seguido de Hamilton e Norris completou o pódio, sem que Leclerc voltasse a aproximar-se do #4 da Mclaren. Seguiram-se Sainz, Ricciardo, Stroll, Gasly, Raikkonen e Ocon.