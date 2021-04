GP Emilia Romagna F1/Imola: Helmut Marko satisfeito com prestação de Sergio Pérez

Na segunda corrida pela Red Bull, Sergio Pérez conseguiu um segundo lugar na qualificação, concluindo da melhor forma a recuperação que fez durante o sábado, depois de um começo negativo na sexta, devido a acidente com Esteban Ocon.

Pérez não é conhecido por ser forte na qualificação, mas ontem ficou perto do tempo de Lewis Hamilton e admitiu que cometeu um erro na sua última volta, o que lhe “roubou” a sua primeira pole. Helmut Marko ficou contente com desempenho do mexicano e referiu que apesar do erro de Max Verstappen, foi uma grande volta por parte de Checo:

Marko disse à Sky Alemanha: “Na sua primeira volta , Max apanhou [Lance] Stroll no Sector 1 e perdeu tempo lá. Na sua segunda corrida, teve alguns erros. Mas apesar disso foi um desempenho muito forte de Pérez, impressionante de ver porque é apenas a sua segunda corrida connosco. A melhoria de Pérez foi inacreditável. O facto de ele já estar tão forte na sua segunda sessão de qualificação deixa-nos obviamente muito felizes. E Perez começa com os pneus macios, Max e Hamilton com pneus médios”.

“Penso que vai ser muito, muito renhido”, disse ele. “Temos dois carros [na frente]. Há bastantes carros entre nós e o Valtteri Bottas. Espero que ele não chegue à frente muito depressa. Com isso, deverá ser uma vantagem para nós”.