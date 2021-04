GP Emilia Romagna F1/Imola: Hamilton v Verstappen, Round 2

O Grande Prémio do Bahrein deixou água na boca face ao que pode ser neste próximo fim de semana a corrida de Imola. Foi tão bom quanto já se esperava face ao que se viu nos testes, com Lewis Hamilton e Max Verstappen a oferecerem-nos uma excelente luta em pista, com muita tentativas de ultrapassagem e também com alguma polémica à mistura.

O que dizer quando termina um Grande Prémio e podemos dizer que a vitória de Hamilton foi uma pequena surpresa? Para este fim de semana, Max Verstappen, que no Bahrein, bem tentou, mas não conseguiu ultrapassar o seu rival nas voltas finais, desta feita espera-se nova luta entre esta dupla, que terminou com menos de um segundo de diferença.

Será desta que o piloto da Red Bull recupera o que perdeu no Bahrein?

Não se pode esquecer Valtteri Bottas e Sergio Pérez, que também eles guiam os dois atuais melhores carros do plantel. Os favoritos são Hamilton e Verstappen, mas os respetivos colegas de equipa não vão andar muito atrás, em condições normais.