GP Emilia Romagna F1/Imola: Grande 1ª volta de Max Verstappen

Grande partida de Max Verstappen que ‘encostou’ Lewis Hamilton ‘às cordas’, vindo da terceira posição. Uma brilhante ultrapassagem de Max Verstappen que passou também Sergio Pérez, tornando-se no líder da corrida. Hamilton danificou a asa dianteira, mas manteve o segundo lugar: “não sei se tenho danos, ele empurrou-me na curva 1”. A Mercedes confirmou pequenos danos numa ‘endplate’. Segundo rezam as crónicas, o bom arranque de Verstappen foi em…segunda velocidade, para não patinar tanto as rodas.