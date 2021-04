GP Emilia Romagna F1/Imola: George Russell volta atrás na sua opinião

O incidente entre George Russell e Valtteri Bottas assustou os fãs e os pilotos, mas desde cedo se mostrou de difícil avaliação. George Russell estava compreensivelmente agastado logo após o acidente e “disparou” para todos os lados, mas com a cabeça mais fria voltou atrás.

O jovem britânico reviu as imagens e reconsiderou a opinião que tinha em relação ao sucedido:

“Quando se pode rever tudo em câmara lenta e de certos ângulos, tudo parece muito, muito diferente”, disse ele. “Um ângulo de câmara faz com que pareça uma forma e como eu disse, quando se vê as imagens da CCTV, parece bastante claro e com uma opinião diferente. Fiquei mais frustrado por causa da velocidade do incidente. Eu nunca, nunca tive um acidente no final de uma recta quando estamos a fundo, e todos vimos os perigos do desporto automóvel muito recentemente e, para ser honesto, eu teria reagido exatamente da mesma forma se estivesse a lutar pela vitória, pelo nono ou pelo último. Porque eu pensei que era desnecessário e que era evitável.”

“Como disse, Valtteri não fez nada que estivesse fora das regras, mas é preciso ter um elemento de responsabilidade e consideração pelas condições. Há um risco elevado de um incidente com pista húmida e é por isso que fiquei muito desapontado porque pensei que tinha sido uma falta de respeito não para comigo, mas para com estes carros.”

“Poderia ter sido evitado? Sim. Será que Valtteri estava errado? Provavelmente não”, acrescentou o britânico. “Poderia ele ter feito algo um pouco mais? Talvez. Estava eu errado? Causei o acidente ao fazer pião, mas será que errei ao tentar a ultrapassagem? Não. Teria sido insensato levantar o pé nessa posição”.

“Foi lamentável, o incidente não teria acontecido se não estivesse húmido e se o DRS estivesse fechado. Foi apenas um conjunto infeliz de circunstâncias”.