GP Emilia Romagna F1/Imola: George Russell pediu desculpa a Valtteri Bottas

George Russell pediu desculpa pelo incidente e reação que teve a seguir ao sucedido. O jovem britânico foi contundente nas críticas que fez a Valtteri Bottas após o acidente, o que valeu um comentário menos positivo de Toto Wolff.

Hoje, mais a frio, Russell pediu desculpa a Bottas e a todos os seus fãs:

“Ontem não foi o meu melhor dia”, disse Russell. “Sabia que seria uma das nossas melhores oportunidades de marcar pontos nesta época e, quando esses pontos importam tanto como agora, por vezes corremos riscos. Não compensou e eu tenho de assumir a responsabilidade por isso”.

“Tendo tido tempo para refletir sobre o que aconteceu depois, sei que deveria ter lidado melhor com toda a situação. As emoções podem desestabilizar-nos no calor do momento e ontem isso levou a melhor sobre mim.”

“Peço desculpa ao Valtteri, à minha equipa e a todos aqueles que se sentiram desiludidos pelas minhas ações. Não é quem eu sou e espero mais de mim, pois sei que outros esperam mais de mim. Aprendi algumas lições duras este fim-de-semana e graças a elas irei ser melhor piloto e melhor pessoa. Agora estou totalmente focado na próxima corrida em Portugal e uma oportunidade de mostrar o que realmente sou. Obrigado por todas as mensagens, tanto positivas como negativas. Todas elas vão ajudar-me a crescer”.