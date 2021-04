GP Emilia Romagna F1/Imola: Ferrari continua a melhorar

É uma boa notícia para a Fórmula 1: depois do terrível ano de 2020 a Ferrari continua, a pouco e pouco, a dar passos em frente em direção à maior competitividade em pista e depois de ter dado sinais positivos na passagem pelo Bahrein continua a fazê-lo em Imola, apesar da saída de pista de Charles Leclerc em Rivazza.

O desempenho da Scuderia tanto em simulação de qualificação como nos stints longos parece forte. São os segundos melhores com pouco combustível, e pneus mais macios, ainda que se espere que a Red Bull esteja à sua frente, o que não sucedeu devido aos problemas que teve ontem. A Ferrari é terceira quando acrescenta combustível, 0.4s por volta mais lento do que a Mercedes.

E se Leclerc tivesse alcançado a sua volta ideal, teria feito um tempo muito semelhante a Bottas e ficado apenas a uma fração de Hamilton.

Também por isso, Charles Leclerc estava de bom humor no final do dia, dizendo que “tem havido muitos pontos positivos. Tem tudo a ver com a pista e a temperatura, porque não mudámos nada o carro, mas este sente-se muito melhor nessas condições”, disse Leclerc. “Este fim-de-semana é ótimo, mesmo se o compararmos com o ano passado, o carro dá um feeling muito melhor, o equilíbrio é melhor, a aderência é muito boa e eu tenho bastante confiança no carro, por isso estou ansioso pela qualificação”.