GP Emilia Romagna F1/Imola, Fernando Alonso: “Tenho de estar mais preparado na próxima corrida”

Fernando Alonso passou quase despercebido na segunda corrida, neste seu regresso à F1, apesar de ter terminado nos pontos (após atribuição de penalizações).

Alonso admitiu que tem de fazer melhor e apesar de referir que está com algumas dificuldades na adaptação ao novo carro, não quis usar isso como desculpa:

“Parece que sim, que estou com dificuldades de adaptação, mas não pode ser uma desculpa . É bastante óbvio que a cada volta que fazemos como pilotos nos sentimos mais confortáveis. Mas isto não pode ser uma desculpa. Tenho de estar mais preparado e mais pronto da próxima vez. Não importa se temos pouco tempo, ou nenhum tempo no carro, vou tentar estar melhor da próxima vez.”

“Já mudei de equipa muitas vezes. Até já mudei muitas vezes de categorias no desporto automóvel. Há sempre um período de adaptação. Mas nunca houve uma desculpa e não vai haver agora uma desculpa. Eu deveria ter feito melhor. Não estava no nível certo este fim-de-semana, mas vou estar em Portimão”.

Descrevendo a corrida como uma “experiência tripla”, Alonso acrescentou: “Desde a primeira volta até ao final, mudaram muitas vezes as condições e os níveis de aderência durante a corrida, tivemos uma bandeira vermelha… Houve muitas coisas pelas quais passamos, em que normalmente são necessárias quatro ou cinco corridas, e comprimimos todas numa só corrida com muita atividade.”

“Estou feliz com as aprendizagens, estou feliz por finalmente sentir o carro em condições de pista molhada, por isso muitas lições a tirar, a analisar e senti-me 300 por cento melhor em relação à confiança que tenho no carro. “