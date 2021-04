GP Emilia Romagna F1/Imola, Fernando Alonso: ” Se for uma corrida normal será difícil chegar aos pontos”

Uma tarde para esquecer. Fernando Alonso esteve longe dos lugares da frente e ficou de fora na Q2, ao contrário do seu colega de equipa que passou à Q3. No final da sessão Alonso estava resignado com o resultado:

“Quando se está no carro não se nota se falta de experiência com o carro e com a equipa. Estava tudo a correr bem, mas a velocidade não estava lá e nós estávamos com dificuldades desde a Q1. Temos de analisar e melhorar. No Bahrein no sábado correu bem e no domingo não, por isso, esperemos que aqui possamos fazer o contrário e marcar alguns pontos no domingo”.

“Os stints longos e a degradação dos pneus foi bastante boa para nós, mas sabemos que é difícil de ultrapassar em Imola. A corrida é longa, até agora vimos várias bandeiras vermelhas e será uma corrida de resistência também para os mecânicos, porque subimos muito nos corretores. Pode chover também. Vamos precisar de uma corrida onde acontecem coisas diferentes, porque se for uma corrida normal será difícil chegar aos pontos”.

“Todas as atualizações parecem funcionar e o carro esteve melhor durante todo o fim-de-semana. Hoje não fizemos um trabalho suficientemente bom, mas teremos de continuar a melhorar. Não estamos a correr sozinhos, se todos melhorarmos um décimo ou dois, ficaremos onde estamos”.