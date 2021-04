GP Emilia Romagna F1/Imola: Esteban Ocon vs Sergio Pérez – velhos inimigos

O primeiro treino do dia foi interrompido com um incidente que envolveu Sergio Pérez e Esteban Ocon. Esta dupla já tem um historial de toques e incidentes em pista, que remonta ao tempo em que eram colegas de equipa na Force India.

Ocon chegou à Force India, com o apoio da Mercedes (fornecedora de motores da equipa) sendo visto como uma das futuras estrelas da F1. Enfrentou na equipa um Pérez confortável, com vários pódios pela equipa e que teve de “bater o pé” para que a equipa continuasse a estar do seu lado. Ou seja, um jovem cheio de vontade de se mostrar e um piloto experiente que é incomodado no seu reino. Foi apenas uma questão de tempo até que ambos exagerassem em pista.

Depois desses tempos os dois já se enfrentaram em pista, em especial no GP de Portugal e até trocaram elogios nas redes sociais, mas hoje o toque entre ambos veio na pior altura. Pérez precisa de um fim de semana sem problemas para se poder aproximar de Max Verstappen, tal como Ocon que teve uma prestação pobre na primeira corrida. Um “reencontro” nada positivo para ambos.