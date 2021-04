GP Emilia Romagna F1/Imola: dia perfeito para Valtteri Bottas e para a Mercedes

Valtteri Bottas (Mercedes) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio Emilia Romagna de Fórmula 1, em Imola, com o finlandês a terminar a sessão 0,010 segundos na frente de Lewis Hamilton (Mercedes).



Pierre Gasly (Alpha Tauri) foi terceiro a 0,078s, mostrando que se tem de contar com a equipa da ‘casa’ para um bom resultado, este fim de semana. Max Verstappen teve problemas com o seu Red Bull e só conseguiu cinco voltas, ficando parado em pista 10 minutos após o arranque da sessão.



Os Ferrari ficaram colocados logo a seguir, com Carlos Sainz e Charles Leclerc em quarto e quinto, respetivamente, o primeiro a menos de três décimos, o segundo a mais de oito, com o monegasco a levar ao fim prematuro da sessão depois duma saída de pista em Rivazza, a três minutos do fim.

Sergio Perez recuperou da sua saída no primeiro treino e foi sexto com o Red Bull, na frente de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). O melhor dos McLaren, Lando Norris, foi apenas oitavo, na frente de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Lance Stroll (Aston Martin), que fechou o top 10.

A Mercedes esteve sempre na frente com Hamilton e Bottas a alternarem-se na frente, a Ferrari e a Alpha Tauri também estiveram sempre muito competitivas.



Houve muito pilotos a fazerem séries longas de voltas, pelo que os melhores registos dos Mercedes já não foram contestados.

Nikita Mazepin falhou os primeiros 25 minutos da sessão devido a uma mudança de caixa de velocidades. O piloto da Haas terminou a sessão em último lugar.

A McLaren não esteve bem, Daniel Ricciardo teve uma sessão atribulada, o mesmo sucedendo com a Alpine (11º e 13º), Vettel, noutro Aston Martin foi apenas 15º e na Williams, Nicholas Latifi bateu George Russell.