GP Emilia Romagna F1/Imola: Corrida será decidida nos pormenores… ou pela chuva

Ímola é uma pista fantástica mas que poderá dificultar o espetáculo para amanhã. As características do traçado irão dar trabalho aos pilotos e às equipas na segunda jornada do mundial de F1.

Imola não é conhecida por favorecer ultrapassagens e estatisticamente até é das pistas que menos ultrapassagens vê por Grande Prémio. É por isso, e também pela longa via das boxes, a maior do calendário, que as equipas apostam numa única paragem para amanhã.

A Red Bull está numa posição privilegiada, pois poderá pressionar Lewis Hamilton de duas formas. Sergio Pérez irá arrancar com pneus macios, o que lhe deverá dar alguma vantagem no arranque e mesmo que não consiga passar o piloto da Mercedes poderá, pressionar o #44 logo desde o início, obrigando Hamilton a uma gestão menos cuidada dos pneus. Mais ainda, Pérez sabe como preservar os pneus pelo que é possível que este “ataque” dure mais do que a Mercedes deseja. Com dois carros em estratégias diferentes, a Red Bull poderá atacar Hamilton de duas formas. Será preciso entender se o “undercut” será a solução, ou se desta vez o “overcut” será a resposta. No que se viu nas simulações de corrida, a diferença entre Mercedes e Red Bull é mínima. Max Verstappen já falhou por duas vezes (na corrida do Bahrein com a ultrapassagem talvez algo precipitada e o erro na qualificação) e quer mostrar-se a Hamilton, sabendo que corre o risco de ver o britânico escapar. Mas com os médios calçados no arranque, tal como Hamilton, é provável que veja Pérez fazer algum do trabalho “sujo” para que possa dar a estocada final.

Os dados mostram que a Ferrari está forte em ritmo de corrida e pode ser que Charles Leclerc consiga um bom resultado, estando sob a pressão de Pierre Gasly com o Alpha Tauri, que foi o quarto melhor carro em configuração de corrida. Carlos Sainz está claramente fora de posição e terá uma tarde complicada para conseguir um bom resultado. A McLaren aparece um pouco distante, no que mostrou nas simulações de corrida, mas as melhorias encontradas de ontem para hoje poderão fazer com que os carros laranja se apresentem melhor do que vimos no TL2, onde ficaram a alguma distância dos homens da frente. A luta Lance Stroll vs Esteban Ocon poderá ser interessante com a Alpine a mostrar um ritmo de corrida mais competitivo que o da Aston Martin.

Um fator que pode baralhar tudo é a meteorologia. A chuva está no menu, mas não é certo que possa afetar a corrida, pelo que teremos de esperar até as 14h de amanhã para entender se será um fator determinante nas contas da segunda corrida do ano. Se a chuva aparecer, e com o que temos visto em pista, a probabilidade de incidentes e de Safety Cars aumenta exponencialmente pelo que toda a estratégia das equipas poderá ir para o lixo, restando o talento dos pilotos e a sorte.

Mas no geral, temos uma grande corrida em perspetiva. Quem leva a melhor? A Red Bull ou o solitário Hamilton. Será a Ferrari a mais forte candidata ao top5, ou será Gasly a repetir o grande resultado do ano passado. E a McLaren, o que mostrará depois de uma qualificação em que deu um salto qualitativo muito interessante. Quem leva a melhor na luta Alpine vs Aston Martin? Será que a Williams consegue um resultado melhor que a Alfa Romeo, o que parece possível olhando ao que vimos na qualificação, apesar de o ritmo previsto de corrida dizer o contrário? E como se aguentarão os miúdos da Haas? Respostas que serão respondidas amanhã.