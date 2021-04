GP Emilia Romagna F1/Imola: Contas baralhadas após o TL3

Chegamos ao final da terceira sessão de treinos livres e temos um cenário muito diferente do que tínhamos no final do dia de ontem, o que certamente aumenta a incerteza para a sessão de qualificação.

Max Verstappen foi o mais rápido da sessão e finalmente mostrou um pouco mais do que o seu Red Bull pode fazer, sem problemas técnicos a atrapalhar o trabalho do holandês. Lando Norris surpreendeu e fez o segundo melhor tempo da sessão, depois da McLaren ter mostrado dificuldades no dia de ontem e até na primeira metade da sessão. Lewis Hamilton foi o terceiro melhor não ficando muito longe de Verstappen. Charles Leclerc continua a colocar a Ferrari perto do topo enquanto Pierre Gasly ficou em quinto lugar, sendo uma das grandes dúvidas para a qualificação de logo. Terá a Alpha Tauri escondido o jogo neste treino ou terá a McLaren realmente encontrado mais ritmo?

Valtteri Bottas e Sergio Pérez ficaram a alguma distância dos colegas de equipa e os Alpine conseguiram vagas no top 10, o que poderá mostrar que as melhorias trazidas podem estar a funcionar.

A análise da F1 afirma que nas simulações de qualificação, Verstappen foi o mais rápido, seguido de Hamilton e Norris, com Bottas e Leclerc logo a seguir. Gasly estará à frente de Sainz, com Pérez a quase um segundo do seu colega de equipa. Mas esta é apenas uma previsão olhando ao tempo por setores, tempo de vida dos pneus e temperatura de pista. A lógica que temos visto até agora não mostra uma McLaren tão forte, mas falta pouco para entendermos quem está realmente melhor.

Destaque pela negativa temos novamente os Aston Martin, que não parecem ter argumentos para muito mais que um lugar na Q2, os Alfa Romeo que estão para já muito longe da frente e Nikita Mazepin que continua muito longe do que o seu colega de equipa está a fazer.

A qualificação está agendada para às 13h, hora portuguesa