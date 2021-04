GP Emilia Romagna F1/Imola: Chove em Imola

A chuva começa a aparecer em Ímola. Começaram a cair as primeiras gotas de chuva o traçado italiano pelo que a aderência da pista deverá cair, pelo menos nas primeiras voltas.

Fernando Alonso teve uma saída de pista e danificou a frente do seu Alpine, mas não se espera que seja impeditivo de participar na corrida.

Drenched in places, dry in others!



We're just 40 minutes away from lights out, and the weather definitely isn't making its mind up 🤔#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/fLAA9tijgB