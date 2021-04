GP Emilia Romagna F1/Imola, Charles Leclerc: “Lando Norris fez um excelente trabalho”

Charles Leclerc estava contente com o seu desempenho após a qualificação em Imola, mas ao mesmo tempo frustrado pois sentiu que podia ter sido melhor. Mas apesar das boas sensações, o monegasco afirmou que a equipa tem de se esforçar mais para chegar aos lugares da frente;

“Soube bem. Na verdade, fiquei bastante frustrado após a minha volta rápida porque perdi um pouco de tempo nas voltas 14 e 15. Entrei no corretor da maneira errada e perdi 7 ou 8 centésimos e esperava estar uma ou duas posições acima porque estamos todos muito perto”. No final P4, o que foi bom mas não conseguiríamos ter sido terceiros. Hoje não foi suficiente. Felizes com o nosso desempenho, mas precisamos de melhorar …”

“O Lando Norris fez uma volta incrível e estes dois centímetros a mais quando saiu da pista não o fizeram ganhar tempo nenhum. Ele fez um excelente trabalho e a McLaren está realmente a forçar o andamento. Portanto, vai ser uma boa luta durante todo o ano e temos de estar prontos para ela”, acrescentou Leclerc.