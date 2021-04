GP Emilia Romagna F1/Imola, Carlos Sainz: “Não dei uma volta boa em toda a qualificação”

Carlos Sainz lamentou a sua prestação na qualificação de hoje em Imola. O piloto da Ferrari afirmou que lhe faltou consistência durante a sessão de hoje e que não fez uma única volta boa:

“Eu não dei uma boa volta em toda a qualificação, honestamente. Quando ganhava um décimo numa curva perdi-o na outra, faltou-me consistência e no final deixei dois ou três décimos no caminho. Também cometi um erro no equilíbrio da travagem, em algumas curvas porque tudo ainda é um pouco novo, um pouco verde, mais num circuito onde é necessário muita confiança, por isso tenho de continuar a aprender e a acumular quilómetros”, disse o espanhol, que começará em 11º no Grande Prémio de amanhã.

“Eu queria estar entre os cinco primeiros porque me senti bem durante todo o fim-de-semana, mas não consegui estar bem em todas as curvas na mesma volta, mas é assim que as coisas são, haverá tempo para voltar ao bom caminho”.