GP Emilia Romagna F1/Imola: Carlos Sainz e Sebastian Vettel eliminados na Q2

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen “calçaram” os pneus médios para o início da Q2, na tentativa de começar a corrida de amanhã com os pneus marcados a amarelo. Também os homens da Williams saíram com pneus médios, enquanto o resto do pelotão saiu com pneus macios.

Hamilton tratou de fazer o melhor tempo na primeira volta lançada, seguido de Max Verstappen e Valtteri Bottas. Sebastian Vettel voltou a ter “problemas” na Q2, com a sua primeira volta a ser anulada por ter excedido os limites de pista. Sergio Pérez foi para a pista com pneus macios, não “imitando” a estratégia do colega de equipa, ainda pouco à vontade no seu novo carro. Pierre Gasly que também viu a sua primeira volta anulada fez o sexto registo na tentativa seguinte, mas quem dava nas vistas na primeira metade da Q2 era Lando Norris que fez o melhor tempo. George Russell estava no top10 nesta fase e na zona de eliminação ficavam Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Nicholas Latifi e Sebastian Vettel.

Vettel foi o primeiro voltar à pista, para as derradeiras tentativas e conseguiu um tempo que dava o sétimo lugar, mas ainda havia muitos candidatos à Q3. Pérez voltava à pista com pneus macios novos não estando fora de perigo, enquanto Lance Stroll fazia melhor que Vettel. Pérez fez o melhor registo da Q2 na segunda tentativa, enquanto Fernando Alonso confirmava que ficaria na Q2, sem melhorar o seu registo, enquanto Esteban Ocon conseguia uma vaga na Q3.

Também Carlos Sainz foi eliminado na Q2, juntando-se a Russell, Latifi, Vettel (e o já referido Alonso) no lote de eliminados.