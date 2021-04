GP Emilia Romagna F1/Imola, após 50 voltas: Max Verstappen novamente confortável na frente

Max Verstappen (Red Bull) lidera desde o início da corrida, depois de suplantar Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Perez (Red Bull) logo após o arranque. A corrida foi interrompida na volta 34 depois de George Russell (Williams) e Valtteri Bottas (Mercedes)se terem desentendido e batido fortemente em Tamburello. Ambos os pilotos ficaram bem, mas fora da corrida.

Lewis Hamilton bateu na parede em Tosa, na volta 31, mas conseguiu continuar depois de passar pelas boxes para mudar a asa da frente do seu Mercedes. Já rodava atrasado na altura. Sergio Pérez (Red Bull) sofreu uma penalização de 10 segundos de paragem adicional, devido a uma ultrapassagem sob o Safety Car.

Nicholas Latifi (Williams) bateu depois de um contato com Nikita Mazepin (Haas).

Após o recomeço da corrida, Max Verstappen voltou a abrir uma margem, agora para Lando Norris, que já roda a 10 segundos. Terceiro e quarto lugares para os doios Ferrari com Charles Leclerc na frente de Carlos Sainz, muito perto do McLaren que roda à sua frente. Lewis Hamilton já recuperou bastante e já é quinto, em cima dos Ferrari. A 10 segundos está Daniel Ticciardo, com Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen e Esteban Ocon a fechar o top 10

Volta 34: O acidente de Valtteri Bottas/George Russell

O GP da Emilia Romagna que se realiza este fim de semana em Imola fica marcado por uma aparatoso acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, que levou à interrupção da corrida, devido ao imenso número de detritos que ficou depositado na pista.

Max Verstappen liderava a corrida, Lewis Hamilton era nono depois de ter saído dep ista, até que surgiu o acidente de Bottas com Russell. Ambos lutavam pelas duas posições finais do top 10 quando bateram a alta velocidade em Tamburello.

Russell tentava passar o Mercedes, quando este se chegou ligeiramente para a direita, levando Russel à relva, com o inglês a ‘perder’ o controlo do Williams e a bater forte no Mercedes, despistando-se ambos. Saíram dos carros sem lesões, e Russell não estava contente com Bottas, que permaneceu no cockpit: “que car… estava ele a fazer? Ele é um cara de car.. Ou quê?” gritou Russell via rádio.

Bottas também falou: “que car…”. A corrida foi parada e ainda não recomeçou.

É verdade que Valtteri Bottas mexeu-se um pouco para a direita e Russell teve que se desviar para a relva. A partir daí nada podia fazer. Não parece um movimento intencional de Valtteri Bottas, mas a verdade é que foi exatamente quando Russell o passava. Vamos ver o que decidem os Comissários.

Após 20 voltas: Max Verstappen

Depois de um início de corrida muito intenso com vários acidentes e incidentes, Max Verstappen lidera a corrida com mais de cinco segundos de avanço para Lewis Hamilton. Depois de ter feito um pião na volta de formação de grelha, Charles Leclerc é terceiro, a 18 segundos de Hamilton e sete na frente de Sergio Pérez. Seguem-se os dois McLaren de Lando Norris e Daniel Ricciardo, mas longe do segundo Red Bull que tem um penalização de 10s para cumprir nas boxes devido a ter ultrapassado sob Safety Car. Carlos Sainz, apesar de alguns erros é sétimo na frente de Lance Stroll, Valtteri Bottas (muito apagado) e George Russell, que com um Williams fecha o top 10.

Após 10 voltas: Max Verstappen na frente

O Safety Car teve que entrar após a primeira volta na sequência do acidente de Nicholas Latifi, que bateu depois de se envolver com Nikita Mazepin. com um pista muito molhada, que ainda assim permite pneus intermédios, o Safety Car permaneceu em pista durante algumas voltas. Mick Schumacher bateu depois de ir às boxes, perdendo a asa dianteira do Haas e danificando o nariz do monolugar. No arranque, Max Verstappen passou de terceiro para primeiro, depois de um fabuloso arranque em segunda velocidade, passando os dois homens da linha da frente da grelha, Lewis Hamilton e Sergio Pérez, que está a ser investigado devido a ter ultrapassado com o Safety Car em pista. Depois do Safety Car sair, Max Verstappen manteve a dianteira e lidera a corrida com mais de quatro segundos de avanço para o piloto da Mercedes, que ficou danificado na asa da frente no contacto que teve com Verstappen na primeira curva.

Verstappen lidera na frente de Hamilton, Leclerc, Perez, Ricciardo, Norris, Sainz, Stroll, Bottas e Ruseel, nos pontos com o Williams.