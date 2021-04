GP Emilia Romagna F1/Imola, após 20 voltas: Max Verstappen com vantagem estável nos 5s

Depois de um início de corrida muito intenso com vários acidentes e incidentes, Max Verstappen lidera a corrida com mais de cinco segundos de avanço para Lewis Hamilton. Depois de ter feito um pião na volta de formação de grelha, Charles Leclerc é terceiro, a 18 segundos de Hamilton e sete na frente de Sergio Pérez. Seguem-se os dois McLaren de Lando Norris e Daniel Ricciardo, mas longe do segundo Red Bull que tem um penalização de 10s para cumprir nas boxes devido a ter ultrapassado sob Safety Car. Carlos Sainz, apesar de alguns erros é sétimo na frente de Lance Stroll, Valtteri Bottas (muito apagado) e George Russell, que com um Williams fecha o top 10. Sebastian Vettel caiu muito na classificação depois de cumprir a penalização por não ter os pneus do seu Aston Martin montados a 5 minutos do início da volta de formação de grelha.

Após 10 voltas: Max Verstappen na frente

O Safety Car teve que entrar após a primeira volta na sequência do acidente de Nicholas Latifi, que bateu depois de se envolver com Nikita Mazepin. com um pista muito molhada, que ainda assim permite pneus intermédios, o Safety Car permaneceu em pista durante algumas voltas. Mick Schumacher bateu depois de ir às boxes, perdendo a asa dianteira do Haas e danificando o nariz do monolugar. No arranque, Max Verstappen passou de terceiro para primeiro, depois de um fabuloso arranque em segunda velocidade, passando os dois homens da linha da frente da grelha, Lewis Hamilton e Sergio Pérez, que está a ser investigado devido a ter ultrapassado com o Safety Car em pista. Depois do Safety Car sair, Max Verstappen manteve a dianteira e lidera a corrida com mais de quatro segundos de avanço para o piloto da Mercedes, que ficou danificado na asa da frente no contacto que teve com Verstappen na primeira curva.

Verstappen lidera na frente de Hamilton, Leclerc, Perez, Ricciardo, Norris, Sainz, Stroll, Bottas e Ruseel, nos pontos com o Williams.