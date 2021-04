GP Emilia Romagna F1/Imola: Apoio aerodinâmico será fator decisivo

Imola é um traçado rápido que exige muito da aerodinâmica dos carro, pelo que este será um fator fundamental na prova deste fim de semana. Rob Smedley, antigo engenheiro da Ferrari e da Williams, considera que os níveis de apoio aerodinâmico serão fundamentais para o sucesso:

“Imola é uma pista muito mais exigente ao nível do apoio aerodinâmico. Portanto, para carros que têm muito downforce, serão recompensados, enquanto carros eficientes são recompensados em pistas como o Bahrein”, declarou Smedley no Podcast da Nação F1. “O Bahrein é uma pista difícil. E definitivamente, é necessário um bom pacote aerodinâmico ali, também por causa dos ventos fortes.”

A Fórmula 1 regressou a Imola em Novembro, após uma ausência de 14 anos. Como afirma Smedley, a velocidade dos carros de F1 modernos significa que o circuito é agora um desafio totalmente diferente do que era em 2006.

“Quando os vemos entrar nas chicanes, é incrível a sua velocidade. Na volta 1 volta 2, foi quase de cortar a respiração. Quando vi no ano passado fiquei, tipo, meio chocado pela velocidade”, continuou Smedley. “Estavam de volta ao acelerador ainda antes de saírem do acelerador, se é que isso faz algum sentido, e não costumava ser assim. Antigamente, os carros eram muito mais difíceis, com menos apoio aerodinâmico e eram muito mais difíceis de conduzir”.