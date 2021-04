GP Emilia Romagna F1/Imola: Antonio Giovinazzi criticou comportamento de Nikita Mazepin

Nikita Mazepin tem apenas duas corridas na F1, mas os incidentes e a polémica aparecem frequentemente associados ao seu nome. Depois de mais um arranque complicado com alguns erros, o russo foi ontem criticado novamente pelo seu comportamento na qualificação.

Antonio Giovinazzi acusou o russo de não respeitar o acordo de cavalheiros entre os pilotos na qualificação. Os pilotos normalmente respeitam a ordem de saída para a pista quando aquecem para uma volta lançada, mas a violação do “acordo de cavalheiros” por parte de Mazepin no Bahrein deixou alguns pilotos degradados, especialmente porque o piloto fez um pião na Curva 1 o que levou a mostragem de bandeiras amarelas. prejudicando alguns pilotos.

Mazepin admitiu que não tinha conhecimento do protocolo , mas afirmou na altura “tomará nota a partir de agora”, isto apesar de ter recebido ordens da equipa para ultrapassar os carros.

Na qualificação de ontem o mesmo terá sucedido com o piloto da Alfa Romeo a criticar Mazepin:

“Os pilotos respeitam-se uns aos outros na pista, mas definitivamente não vimos isso hoje. Mazepin destruiu a minha volta. Este não é o tipo de comportamento que espero de outro piloto e por isso terei de falar com ele”, acrescentou ele.

Contudo, o controverso russo defendeu-se: “Quando restam apenas alguns segundos para cruzar a linha para outra volta, ou se pisa no acelerador ou se vai para as boxes. Não vejo onde está o problema aqui”, disse Mazepin. “Estou aqui para fazer voltas rápidas. E vivemos todos no mesmo mundo”.