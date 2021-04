GP Emilia Romagna F1/Imola, Andreas Seidl: “Lando Norris é muito autocrítico”

A McLaren esteve perto de conseguir um excelente resultado na qualificação de ontem em Ímola, com o ritmo diabólico que Lando Norris evidenciou. Mas um pequeno erro na sua última volta, que poderia ter dado o terceiro lugar, obrigou os comissários a apagar o registo do britânico.

Apesar de ter excedido os limites de pista por apenas uma pequena margem, Norris ficou muito desagradado com a sua prestação.

O chefe de equipa Andreas Seidl, revelou ter dado um abraço a um Norris e disse que a reação do seu piloto faz parte da sua personalidade, mas estava confiante que Norris seria rapidamente capaz de se recompor para a corrida.

“Penso que isso é típico do Lando, faz parte do seu carácter e personalidade, ele é muito autocrítico”, disse Seidl. “Também já o vi em anos anteriores. Ao mesmo tempo, ele é um tipo que consegue pôr isso de lado o mais tardar amanhã de manhã, voltando a ter foco total na tarefa que tem pela frente. Ele fez um trabalho sensacional nesta sessão de qualificação. Dei-lhe um abraço no final da sessão, o que ele não gosta, mas tenho a certeza de que amanhã de manhã voltará a concentrar-se totalmente.

Várias horas após a qualificação, Norris mantinha a sua reação inicial, que foi em parte alimentada pela dificuldade de ultrapassar Imola, tornando o seu erro de qualificação ainda mais caro:“Continuo a concordar com o que disse. Deveria ter sido P3, por isso não estou contente com o que fiz”, acrescentou Norris. “Penso que houve muitos aspetos positivos da sessão. O facto de que poderia ter sido P3 é um enorme ponto positivo para nós. Não é uma pista onde seja fácil de ultrapassar, por isso é claro que concordo com o comentário que fiz, porque foi exatamente isso que fiz“.