GP Emilia Romagna F1/Imola: Alpha Tauri com tudo para ser feliz

A equipa italiana da Alpha Tauri está este ano a mostrar um nível que já há muito não se via por aqueles. Lados. O trabalho feito pelos engenheiros da equipa deu origem a um carro rápido, estável e que permite à equipa lutar por lugares no top 5.

O AT02 é uma melhoria do carro do ano passado, mas a equipa foi inteligente na abordagem. Abdicou de usar a suspensão traseira da Red Bull de 2020, que tantas dores de cabeça deu, mas implementou a direção da Red Bull de 2020. A nível aerodinâmico reviu a frente do carro com um nariz completamente repensado para favorecer o fluxo de ar para o resto do carro. A tudo isto junta-se um motor Honda mais performante, uma dupla de pilotos com uma mistura interessante de irreverência e experiência, mas com muito talento à mistura e o resultado é um carro que facilmente entra nas contas para o top5.

Franz Tost está satisfeito com o trabalho feito e explicou as mudanças que foram feitas:

“O carro é bastante competitivo do lado do chassis. Penso que especialmente do lado aerodinâmico, a equipa em Faenza fez um trabalho realmente bom”, disse Tost. “Mas também a unidade motriz da Honda durante os meses de inverno melhorou muito. Este novo motor tem muita potência e, portanto, estou bastante otimista para a época. Temos dois pilotos rápidos. Pierre [Gasly] está agora na sua quarta temporada e podem ver isso pelas prestações na pista. Só se conseguem se tiver muita experiência. O Yuki [Tsunoda] é o novato, mas é muito rápido e é um piloto realmente muito talentoso. E eu espero que tenhamos uma temporada de sucesso”.

Tost sente que o desempenho de Alpha Tauri se deve a uma recente melhoria dentro da equipa em termos da engenharia.

“Durante este ano tudo foi desenvolvido a partir do gabinete de design. O grupo de desempenho melhorou muito lá, a engenharia na pista tornou-se muito melhor e os engenheiros são agora muito mais experientes”, disse Tost. “A equipa desenvolveu-se nos últimos anos e este é o resultado. Se se quer ter sucesso na Fórmula 1, não é só uma coisa, é tudo junto. Penso que atualmente estamos a melhorar em todas as diferentes áreas e isso é decisivo, para sermos competitivos e para estarmos na parte da frente do meio da tabela”.